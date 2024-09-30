EBRD: Türk bankacılık sektörü güçlü sermaye yapısına sahip

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Finansal Kurumlar Yönetici Direktörü Francis Malige, Türk bankacılık sektörünün güçlü sermaye yapısını koruduğunu belirtti. Malige, bankaların kârlılıklarında dalgalanma görülse de bu konuda endişeli olmadığını bildirdi.



Türk bankacılık sektörüne ilişkin değerlendirme yapan Malige, EBRD'nin Türk bankalarıyla iş birliklerinin uzun süreli olduğunu vurguladı.

Malige, Son dönemde Türk bankalarıyla imzaladıkları finansman anlaşmalarının sayısının arttığını dile getirdi.



Francis Malige, "Yılın bu dönemi itibarıyla Türk bankacılık ve finans sektöründeki yatırımlarımız 600 milyon euro seviyesinde ama yıl henüz bitmedi ve yıl sonuna kadar devam edeceğiz" dedi.



PARASAL SIKILAŞMA VURGUSU



Ortodoks ekonomi politikalarının sürdürülmesi çok önemli olduğunu belirten Malige, "Bence herkes, özellikle yabancı yatırımcılar ve kredi derecelendirme kuruluşları, Türkiye'nin ekonomi politikalarındaki bu geri dönüşü memnuniyetle karşılıyor, bu politikaların var ve kalıcı olduğu gerçeğine güveniyor." dedi.



YEŞİL VE DİJİTAL DÖNÜŞÜME TEŞVİK



Türkiye ekonomisindeki yeşil ve dijital dönüşümü de değerlendiren Malige, küçük ve orta ölçekli şirketleri Türkiye'de finans kuruluşları aracılığıyla dijitalleşmeye ve yeşil dönüşüme yatırım yapmaya teşvik ettiklerini anlattı.



Francis Malige, bu kapsamda 750 milyon euroluk bir yeşil ekonomi programı başlattıklarını belirtti.



DEPREM BÖLGESİNE DESTEK



Malige, EBRD'nin deprem bölgesine yönelik yatırımlarına ilişkin de bilgi vererek, depremin ardından 600 milyon euroluk bir finansmanı devreye aldıklarını ve bankalar aracılığıyla bölgedeki işletmelere finansman sağlandığını ifade etti.

