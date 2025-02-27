EBRD, Türkiye büyüme tahminini açıkladı

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), faaliyet gösterdiği ülkeleri kapsayan Bölgesel Ekonomik Beklentiler raporunu açıkladı. Rapora göre, EBRD bölgesel ekonomik büyüme tahminini yüzde 0,3 düşürerek yüzde 3,2'ye çekti.



Söz konusu ülkelerde görülen zayıf dış talep, çatışmaların etkisi ve zayıf reform ivmesi, bu düşüşte etkili oldu.



EBRD, Türkiye ekonomisine ilişkin bu yılki büyüme tahminini ise yüzde 3'te sabit tuttu.



Rapora göre, sıkı para ve mali politikaları enflasyonda önemli bir düşüş ve ülkenin dış pozisyonunda iyileşme sağlarken, net ihracat arttı ve cari açık istikrarlı bir şekilde azalma gösterdi.



Öte yandan EBRD, enflasyonun hala yüksek seyretmesi, jeopolitik belirsizlikler ve Türk Lirası'ndaki reel değerlenmenin ihracat rekabetçiliği üzerindeki etkisinin ekonomi üzerinde aşağı yönlü riskler oluşturabileceği endişesiyle, politika tedbirlerinin zamanından önce gevşetilmemesi konusunda uyardı.



Banka, Türkiye ekonomisinin 2026'da ise yüzde 3,5 büyüyeceğini öngördü.



EBRD Bölgesel Başekonomisti Rafik Selim, yavaşlamanın daha çok 2025'te hissedileceğini ve 2026'dan itibaren büyümedeki hızlanmanın ivme kazanmaya başlayacağını söyledi.