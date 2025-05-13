EBRD Türkiye için büyüme beklentisini değiştirdi

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ek gümrük vergileri, savaşlar ve Almanya ile Çin gibi büyük ekonomilere dair endişeleri gerekçe göstererek art arda dördüncü kez ekonomik büyüme beklentilerini düşürdü.



EBRD, 2025 için ekonomik büyüme beklentisini Şubat ayında açıkladığı seviyeden 0.2 puan düşürerek %3'e indirdi ve birçok ülkenin ekonomisine ilişkin de aşağı yönlü revizyonlara gitti.



EBRD, Türkiye ekonomisi için de Şubat'ta açıkladığı büyüme tahminini iç ve dış talebin azalması ve beklenilenden daha sıkı para politikasını gerekçe gösterek %2.8'e düşürdü. Banka

Şubat'ta Türkiye ekonomisinin %3 büyemesini öngördüğünü açıklamıştı.



EBRD, Türkiye ekonomisinin 2026'da %3.5 büyüyeceği tahminini ise korudu.



EBRD'nin açıklamasına göre Türkiye'deki aşağı yönlü riskler, yüksek seyrini sürdüren enflasyon ve küresel finans koşullarının sıkı kalmaya devam edecek olmasının Türkiye'nin kısa vadede

dışarıdan karşılaması gereken kısa vadeli fon ihtiyaçlarını etkilemesinden kaynaklanıyor.



