EBRD, 5 yıllık Türkiye stratejisini açıkladı

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), gelecek 5 yılda Türkiye'deki yatırım önceliklerini, yeşil dönüşümün hızlandırılması, beşeri sermaye gelişiminin artırılması, Türkiye'nin küresel rekabet gücünün desteklenmesiyle ülkenin altyapı ve bölgesel entegrasyonunun güçlendirilmesi olmak üzere 4 temel alan olarak belirledi.



EBRD, 2029 sonuna kadar olan dönem için Türkiye'ye yönelik yatırım stratejisini açıkladı.



Mevcut ülke stratejisi kapsamında son 5 yılda Türkiye'ye yaklaşık 10 milyar euro kaynak sağlayan EBRD, geçen yıl ülkeye deprem bölgesine destek paketi dahil olmak üzere 2,5 milyar euroyla rekor yatırım yaptı.

HANGİ ALANLARA ÖNCELİK VERİLECEK?



EBRD'nin Türkiye'de gelecek 5 yıla yönelik yatırımları için temel alan, yenilenebilir enerji entegrasyonunun artırılması, kaynak verimliliği, karbonsuzlaşma, belediye hizmetlerinin sürdürülebilirliği, iklim direncinin artırılması için destek sağlama taahhüdüyle yeşil dönüşüm ve iklim değişikliğinin azaltılması olmaya devam edecek.



Bankanın bu dönemdeki ikinci önceliği, yatırımların toplumsal cinsiyet eşitliğini, ekonomik ve bölgesel kapsayıcılığı teşvik etmeyi amaçladığı Türkiye'nin beşeri sermaye gelişimi olarak belirlendi.



EBRD'nin üçüncü yatırım önceliği, üretkenliği, inovasyonu ve daha güçlü yönetişimi artırmak yoluyla Türkiye'nin rekabet gücünü geliştirmek olurken, Banka son önceliği kapsamında ise Türkiye'nin altyapısını ve bölgesel entegrasyonunu güçlendirmeye odaklanacak.

DEPREM BÖLGESİNE DESTEK SÜRECEK



EBRD, depremden etkilenen bölgelerin Türkiye ekonomisine yeniden ve daha geniş şekilde entegrasyonu için bağışçı ve ortaklarla çalışacak.



Kuruluş, Türkiye ekonomisinin 2024'te yüzde 2,7, 2025'te ise yüzde 3 büyümesini bekliyor. ​​​​​​​



Bankanın Türkiye'de 2009'dan bu yana 455 proje ve ticaret finansmanı limitleri aracılığıyla taahhüt edilen 20,3 milyar eurodan fazla yatırımı bulunuyor.