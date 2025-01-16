EBRD'den Türkiye'ye rekor yatırım

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın (EBRD) Türkiye'ye yatırımları 2024 yılında 2,6 milyar euroyla rekor seviyeye ulaştı.

EBRD, geçen yıl Türkiye'deki yatırımlarına ilişkin sonuçlarını paylaştı.



EBRD'nin 2024'te Türkiye yatırımları önceki yıla göre yüzde 4 artarak 2,6 milyar euroya çıktı ve yıllık bazda en yüksek yatırım olarak kayıtlara geçti. Banka, Türkiye'ye 2023'te 2,5 milyar euro, 2022'de 1,6 milyar euro yatırım yaptı.



YEŞİL DÖNÜŞÜM VE DEPREM BÖLGESİNE YATIRIM



Geçen yılki rekor yatırımda Türkiye'deki özel sektörün yeşil dönüşüm iştahı ve deprem bölgesine yönelik devam eden destek programı kapsamındaki projeler etkili oldu.



Türkiye'deki projeler, bankanın 2024'te faaliyet gösterdiği ülkelerdeki 16,6 milyar euroluk toplam yatırımının da yaklaşık yüzde 16'sını oluşturdu.



5 YILDIR EN FAZLA YATIRIM TÜRKİYE'YE



Böylece, Türkiye EBRD'nin üst üste 5 yıldır en fazla yatırım yaptığı ülke pozisyonunu korudu. Türkiye'yi, Ukrayna ve Mısır takip etti.



Söz konusu 2,6 milyar euroluk yatırımın yüzde 60'ını yeşil dönüşüm projeleri oluşturdu.



Banka, geçen yıl deprem bölgesi için açıkladığı 1,5 milyar euroluk destek programının büyük bir kısmını bölgedeki altyapı projelerine sağladı.



Geçen yılki yatırımlarla EBRD'nin Türkiye'deki toplam yatırımları 22 milyar euronun üzerine çıktı.