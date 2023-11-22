EBRD'nin Türkiye'ye yatırımı 2,5 milyar euroyu aşacak

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Başkanı Odile Renaud-Basso, Türkiye'ye ziyareti kapsamında, EBRD'nin Kadın ve İklim Finansmanı Raporu'nun tanıtım toplantısının ardından Türkiye ve dünya ekonomisindeki gelişmeler ve bankanın Türkiye'ye yatırımlarına ilişkin soruları yanıtladı.



Küresel ekonominin Covid-19 salgını sonrası toparlanmaya geçtiği sırada Ukrayna'daki savaşın etkisi, enerji krizi ve enflasyonun yarattığı zorluklarla karşılaştığını anımsatan Renaud-Basso, dünya çapında para politikasında önemli değişiklikler görüldüğünü ve bu değişikliklerin ekonomiler üzerinde etkilerinin hissedilmeye başlandığını ifade etti.



Renaud-Basso, şu an Avrupa ekonomisinde yavaşlamanın başladığını ancak ABD ekonomisinin biraz daha dirençli olduğunu dile getirerek, "Ancak, faiz oranlarının bir süre yüksek kalacağını görüyoruz. Avrupa ve ABD'de enflasyon düşüyor ve bu iyi bir gösterge. Ancak, bu düşüşün sürdürülebilir olduğunu görmek için sonuna kadar beklemeliyiz. Bu nedenle, merkez bankalarının enflasyonu hedeflenen seviyelere indirene kadar faiz oranlarının yüksek kalmasını bekliyoruz." diye konuştu.



"TÜRKİYE'DE PARA POLİTİKASINDAKİ DEĞİŞİKLİK DOĞRU VE SÜRDÜRÜLMELİ"



Türkiye'de de para politikasındaki değişiklikler ile makroekonomik politikalardaki değişimin doğru yönde olduğunu ve sürdürülmesi gerektiğini ifade eden Renaud-Basso, "Makroekonomik dengesizlikler ve yüksek enflasyon nedeniyle endişeliyiz. Bu açıdan, para politikasındaki değişimin enflasyonun düşürülene kadar sürdürülmesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Öte yandan, Türk ekonomisinin ve özel sektörün çok dirençli olması pozitif bir durum." diye konuştu.



Renaud-Basso, Türkiye'nin bankanın en fazla yatırım yaptığı ülke haline geldiğini belirterek, "Bu yıl da yine olağanüstü bir yıl olacak. Türkiye'de bu yılki yatırımlarımızın 2,5 milyar euroyu aşacağını öngörüyoruz. Şu anda 2,4 milyar euro hacmindeyiz ve yılın kalan iki ayında bu miktarın 2,5 milyar euroyu geçmesini bekliyoruz." dedi.



Yatırımlarının yüzde 93'ünün şirketler, imalat sektörü ve finansal kuruluşlar olmak üzere özel sektöre olduğunu söyleyen Renaud-Basso, KOBİ'leri finanse etmeyi, yeşil dönüşümü ve kadınların liderliğindeki işletmeleri desteklemeyi önemsediklerini anlattı.



Renaud-Basso, belediyelerle yeşil altyapının geliştirilmesi için çalıştıklarını da dile getirdi.



"ÖNCELİKLİ ALANLARIMIZDAN BİRİSİ YEŞİL DÖNÜŞÜM"



Bankanın yatırımlarının yüzde 50'sinin yeşil dönüşüm projelerine yapıldığını kaydeden Renaud-Basso, özellikle çelik ve çimento gibi karbon yoğun sektörlerin karbonsuzlaşmasına katkı sağlamak üzere özel sektörle çalıştıklarını söyledi.



Renaud-Basso, EBRD yatırımlarının talebe bağlı olarak şekillendiğini belirterek, "Bu nedenle yıllık hedefimiz yok. Ancak, Türkiye'deki yatırımlarımızı her zaman çok yüksek tuttuk ve yatırım yapmaya devam edeceğiz. Birçok yatırım fırsatı olduğunu görüyoruz ve müşterilerimize ve ülkeye desteğimizi sürdürmek istiyoruz. Bizim için bu yatırımlarda önceliklerden birisi yeşil dönüşüm. Bu alanda yapılacak çok iş var ve katkı sunabileceğimizi düşünüyoruz." şeklinde konuştu.



Deprem bölgesine yönelik 2023 ve 2024 için 1,5 milyar euroluk bir program başlattıklarını anımsatan Renaud-Basso, bu miktarın 700 milyon euroluk kısmının hayata geçirildiğini ve kalan kısmının 2024'te tamamlanacağını sözlerine ekledi.



EBRD'NİN TÜRKİYE'DEKİ EN YÜKSEK YILLIK YATIRIMI



EBRD verilerine göre, bankanın bu yıl 2,5 milyar euroyu aşacağını öngördüğü yatırım, Türkiye'de yıllık bazdaki en yüksek yatırımı olacak.



Bankanın Türkiye'de yıllık bazda daha önceki en yüksek yatırımı 2 milyar euroyla 2021'de kayıtlara geçmişti. Geçen yıl ise EBRD'nin Türkiye'deki yatırımları 1,63 milyar euro olmuştu.



EBRD'nin Türkiye'deki toplam yatırımları ise 19 milyar euro seviyesini aştı.