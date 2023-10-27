ECB anketi enflasyon için 2025'i işaret etti

ECB'nin bir anketinde Euro Bölgesi enflasyonunun 2025'te ECB'nin yüzde 2 hedefine yaklaşacağı ancak ekonomik büyümenin zayıf kalarak gelecek yıl boyunca yüzde 1'in altında kalacağı öngörüleri yer aldı.



ECB dün politika faizini yüzde 4,5'te sabit tutarak 25 yıllık tarihindeki en uzun faiz artırım döngüsünü sona erdirdi ve son verilere dayanarak enflasyonun yavaş yavaş yüzde 2'lik hedefe düşmeye başladığını açıkladı.



Bankanın alacağı politika kararları için önemli bir girdi olan ECB'nin çeyreklik yayımlanan Survey of Professional Forecasters adlı anketi bankanın enflasyon beklentilerini pekiştirirken gelecek iki yıl boyunca enflasyonda nispeten yavaş ancak sürekli bir düşüş öngörüyor.

2024 İÇİN YÜZDE 2,7 TAHMİNİ



Anket, gelecek yıl enflasyonun daha önceki tahminlerine paralel olarak yüzde 2,7 olmasını bekliyor. ECB eylülde açıkladığı beklentilerde 2024 için enflasyonu yüzde 3,2 olarak öngörmüştü.



Anket, 2025 enflasyon tahminini ise yüzde 2,2'den yüzde 2,1'e revize etti.



Anket sonuçları piyasadaki Euro Bölgesi'nde faiz artırımlarının sonuna gelindiği ve ECB'nin 2024 ortalarından itibaren faiz indirimine başlayacileceği beklentilerini artırabilir.



2025 büyüme tahmininin yüzde 1,1'den yüzde 0,9'a indirildiği ankette

2025 büyüme tahmini yüzde 1,5'te sabit bırakıldı.

