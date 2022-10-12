ECB Başkanı Lagarde: Enflasyona karşı en uygun araç faiz artırımı

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Washington'daki IIF etkinliğinde faiz politikasına ilişin açıklama yaptı.

ECB Başkanı Lagarde, piyasadaki fazla nakdin geri çekilmesine yönelik görüşmeler sürerken, faiz artırımının Euro Bölgesi'ndeki kontrolden çıkan enflasyonu dizginlemek için en uygun araç olduğunu belirtti.



Lagarde, "Geleneksel faiz oranı mevcut koşullarda en etkili, en uygun ve esasında para politikası araçlarımız arasından seçim yaparken kullandığımız en iyi çalışan seçenek" dedi.



TARİHİ FAİZ ARTIŞI YAPMIŞTI

Avrupa Merkez Bankası, geçen ayki toplantısında politika faizini 24 yıllık tarihinde ilk kez 75 baz puan artışla yüzde 1,25'e yükseltmişti.

Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon eylül ayı itibarıyla yüzde 10'la rekor seviyede bulunuyor.

ECB'NİN EKİM TOPLANTISI NE ZAMAN?

Avrupa Merkez Bankası, bu ayki para politikası toplantısını 27 Ekim'de gerçekleştirecek.