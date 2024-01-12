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ECB Başkanı Lagarde: Trump, Avrupa için 'tehdit'

ECB Başkanı Lagarde, Trump'ın yeniden başkan seçilmesinin Avrupa için 'tehdit' oluşturabileceğini söyledi.

ECB Başkanı Lagarde: Trump, Avrupa için 'tehdit'

Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, eski Başkanı Donald 'ın yeniden başkan seçilmesinin Avrupa için bir "tehdit" oluşturabileceğini ifade etti.

France 2'ye konuk olan Lagarde, Trump'ın yeniden ABD Başkanı seçilmesi ihtimalini değerlendirdi.

Lagarde, Trump'ın görevdeyken 4 yıl boyunca yaptıklarından ders çıkarıldığı takdirde, kendisinin yeniden başkan seçilmesinin Avrupa için bir tehdit oluşturabileceği yorumunda bulundu.

ECB Başkanı, "Gümrük tarifelerine, NATO'ya hizmet etme taahhüdüne ve iklim değişikliğiyle mücadeleye bakmak yeterli. Sadece bu 3 alanda bile, tarihsel olarak ABD'nin çıkarları, Avrupa'nın çıkarlarıyla örtüşmedi."

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