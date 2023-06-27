ECB Başkanı Lagarde'dan faiz mesajı

ECB Başkanı Christine Lagarde, bankanın para politikasına ilişkin önemli mesajlar verdi.



Portekiz'de konuşan Lagarde, ECB'nin yakın gelecekte faizlerde zirve noktalara ulaşma ihtimalinin olası görünmediğini ve enflasyonla mücadelede tereddüt etmemesi gerektiğini söyledi.



Lagarde, "Yakın gelecekte merkez bankasının faizde tepe noktalara ulaşıldığını çok emin bir şekilde ifade edebilmesi pek olası değil. Bu nedenle politikamızın toplantı toplantı kararlaştırılması ve verilere bağlı kalınması gerekiyor." dedi.



ÜST ÜSTE 8 İNDİRİM YAPTI



ECB, haziran toplantısında üç temel politika faizini 25 baz puan artırarak, yüksek enflasyonla mücadele de faiz oranlarını art arda sekizinci kez yükseltti.



Banka refinansman faizini yüzde 4'e, mevduat faizini yüzde 3,50'ye ve marjinal fonlama faizini de yüzde 4,25'e çıkarmıştı.