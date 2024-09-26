ECB Başkanı Lagarde'dan yapay zeka uyarısı

Christine Lagarde, Frankfurt'ta düzenlenen Avrupa Sistemik Risk Kurulu yıllık konferansında yaptığı konuşmada, jeopolitik değişimler, iklim krizi ve teknolojik ilerlemelerin makro ihtiyati politikada yeni zorluklar oluşturduğunu ve bunların finansal istikrarı ciddi şekilde etkilediğini belirtti.



Yeni teknolojilerin getirdiği risklerin azaltılabilmesi için makro ihtiyati politikaların bu teknolojileri benimseyip kullanması gerektiğini vurgulayan Lagarde, kripto varlıklarla ilgili sorunların devam ettiğine dikkat çekti. Kripto piyasasının zayıf temellere, yetersiz yönetişime ve etkisiz doğrulama yöntemlerine sahip olduğunu ifade etti.



"YAPAY ZEKA UZUN VADEDE FİNANSAL SİSTEME BÜYÜK FAYDA SAĞLAYABİLİR"



Lagarde, finansal sistem üzerinde en büyük dönüşümü yapay zekanın sağlayacağını dile getirdi. Yapay zeka modellerinin dolandırıcılık tespiti, kredi değerlendirmesi ve portföy yönetiminde kullanıldığını hatırlatan Lagarde, üretken yapay zekadaki son gelişmelerin ve veri erişimindeki artışın, bu teknolojinin hızla yayılmasına neden olduğunu söyledi.



Yapay zekanın uzun vadede finansal sisteme büyük faydalar sağlayabileceğini kabul eden Lagarde, ancak bu teknolojilerin aynı zamanda yeni riskler yaratma potansiyeline sahip olduğuna dikkat çekti.



Yapay zekanın yanı sıra kuantum hesaplamanın da finansal sistemler üzerinde derin bir etki yaratabileceğini belirten Lagarde, bu tür teknolojilerin şifreleme tabanlı finansal sistemler için ciddi tehditler oluşturabileceğini vurguladı.