ECB Başkanı Lagarde'ın oğlu kriptoda parasını kaybetti

ECB Başkanı Christine Lagarde, Frankfurt'ta öğrencilerle buluşmasında yaptığı konuşmada, oğlunun birçok uyarıya rağmen oynaklığı yüksek kripto varlıklarına kendisini dinlemeden yatırım yaptığını açıkladı.



Yatırdığı paranın neredeyse tamamını kaybettiğini belirten Lagarged, "Çok fazla değildi ama hepsini kaybetti, yaklaşık yüzde 60'ını kaybetti. Daha sonra onunla konu hakkında tekrar konuştuğumda, isteksizce benim haklı olduğumu kabul etti." dedi.



ECB Başkanı Lagarde, uzun süredir kripto varlıkları "spekülatif" olarak değerlendiriyor, onları suçlular tarafından yasa dışı faaliyetler için sıklıkla kullanılan bir araç olarak tanımlıyordu.



ECB başkanının 30'lu yaşların ortasında iki oğlu bulunuyor.



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