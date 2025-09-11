ECB faizi değiştirecek mi?

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) ana refinansman işlemleri için temel faiz oranlarını yüzde 2 seviyesinde sabit tutması bekleniyor.



Ekonomistler, enflasyonun hedefine uygun seyretmesi nedeniyle ECB'nin faiz oranlarını değiştirmeyeceğini, ancak ticaret ve siyasi görünümün gergin olması nedeniyle ilave gevşeme olasılığının tartışılacağını değerlendiriyorlar.



ABD'nin gümrük vergilerinin devam eden etkisinin ve Fransa'daki siyasi belirsizliğin önemli riskler oluşturouğuna işaret eden ekonomistler, ECB Yönetim Konseyi'nin şahin üyelerinin, güçlü özel tüketim ve toparlanan sanayi üretiminin ekonominin sağlamlığının kanıtı olduğuna vurgu yapmalarını da bekliyorlar.



Güvercin kanattaki üyelerin ise gümrük vergilerinin tam etkisinin henüz ortaya çıkmamış olmasından endişe duyduklarına dikkat çeken ekonomistler, bunun büyümeyi yavaşlatarak gelecek yıl enflasyonun hedefin altına düşmesine neden olabileceğinir düşünüldüğünü vurguladılar.



ECB Yönetim Konseyi'nin faiz kararı TSİ 15.15'ta açıklanacak. Başkan Christine Lagarde'nin basın toplantısı 15.45'te başlayacak.