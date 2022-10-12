ECB Yönetim Kurulu Üyesi: Faiz yüzde 2'ye yaklaştığında bilançonun küçültülmesi gerekiyor

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu Üyesi Francois Villeroy de Galhau, Columbia University'de konuşma yaptı.

Villeroy de Galhau, Avrupa Merkez Bankası'nın faiz oranı yüzde 2'ye yaklaştığında önce bankaların kredilerini geri ödemesini sağlayarak ve ardından tahvillerini azaltarak bilanço küçültmeye başlaması gerektiğini söyledi.

Villeroy, ECB'nin 27 Ekim'de yapacağı toplantıda 50 baz puan mı yoksa 75 baz puan mı faiz artırımı yapacağını söylemek için ise çok erken olduğunu belirtti.



Villeroy, ECB'nin faiz oranının yıl sonundan önce nötr seviye olarak değerlendirdiği yüzde 2 veya biraz altında gerçekleşmesi ve bilançonun küçültülmesinin yolunu açması gerektiğini tekrarladı.



Fransa Merkez Bankası başkanı olan Villeroy, Columbia University'de yaptığı konuşmada, "Çok büyük bilançoyu çok uzun süre sürdürmek faiz oranlarını nötr seviyenin üzerinde tutmakla tutarlı olmaz" dedi.

