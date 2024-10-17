ECB'den üst üste ikinci faiz indirimi

Avrupa Merkez Bankası (ECB) mevduat faizini 25 baz puan indirimle yüzde 3,25 seviyesine çekti.

Böylece ECB eylül ayının ardından ekim ayında da faiz indirmiş oldu. Ekonomistlerin beklentisi de faizlerin bu seviyeye indirilmesi yönündeydi.

Banka, mevduat faiz oranını yüzde 3,50’den yüzde 3,25’e indirdi. Refinansman faizi yüzde 3,40'a, marjinal borçlanma faizi de 3,65’e çekildi.



Böylece, para politikasına yönelik yılın 7. toplantısında hem refinansman faizi hem de marjinal fonlama faizi için Mart 2016'dan, mevduat faizi için ise Eylül 2019'dan bu yana üçüncü indirim geldi.



ECB’nin bugünkü kararı Euro Bölgesi genelinde yavaşlayan ekonomik büyüme ve eylülde yüzde 1,7 ile bankanın yüzde 2'lik hedefinin altında gelen enflasyondan sonra geldi.



Karar metninde Euro Bölgesi'nde dezenflasyon sürecinin rayında ilelerdiği mesajı verildi.

Ücretlerin hala yüksek olduğunu belirten ECB, yüzde 2 enflasyon hedefinde kararlılık vurgusu yaptı.