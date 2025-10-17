Ecogreen halka arz ediliyor

Borsa İstanbul'a bir şirket daha geliyor. Sermaye Piyasası Kurulu, Ecogreen Enerji Holding'in halka arz olmasına karar verdi.



Şirketin yaptığı başvurular incelendikten sonra gelen onayla birlikte hisse satış fiyatı 10.40 lira olarak belirlendi.



Şirketin 430 milyon lira olan mevcut sermayesi 110 milyon lira bedelli olarak artırılarak 540 milyon liraya çıkarılacak.



Halka arz takviminin önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.