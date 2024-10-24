Eczacılardan ilaç zammı açıklaması: Kur sorunu bulunamayan ilaç sıkıntısını artıracak

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan, yazılı açıklamasında, Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılan 1 euro değerinin 17,54 liradan 21,67 liraya çıkarıldığını anımsattı.



Euro kurunda yüzde 23,5 artış yapıldığına işaret eden Saydan, "Ancak kur seviyesinin güncel kurun çok altında olmasından kaynaklı olarak piyasada bulunamayan ilaç sorununun devam edeceğini düşünüyoruz.

Zira güncel kura göre euro bugün itibariyle 37 lira seviyesinde bulunuyor. İthal edilen ilaçların güncel kura göre ithalatında sıkıntılar yaşanmaya devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu.



Saydan, eczacılar için ilaçların hem bulunabilir hem de ulaşılabilir olmasının kritik olduğunu vurgulayarak, "Bu güncellemenin, ilacın hastaya ulaşmasına imkan sağlayacak seviyede olmadığını, yarayı iyileştirmeyeceğini, sadece bir pansuman olabileceğini belirtmek istiyoruz. İlaca ulaşmayı kolaylaştıracak gerçek iyileştirmelerin de bir an önce yapılmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.



Saydan, ilaçta kalıcı çözümler bulunması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:



"İlaç gibi hayati bir ürünün üretilebilmesi, ulaşılabilmesi ve bulunabilmesi için geçtiğimiz yıllarda ülkemize layığı ile hizmet etmiş olan bu fiyatlandırma sisteminin artık işlevini yitirdiğini ve güncel ekonomik koşullara uygun yeni bir sistemin inşasına ihtiyacımız olduğunu kabul ederek işe başlayabiliriz. En kısa sürede sektörün tüm paydaşlarının kabul edeceği yeni bir sisteme geçilmesi ve ilacın bulunabilir hale gelmesi için gereken düzenlemelerin yapılması gerektiğini kamuoyunun bilgisine sunuyoruz."

