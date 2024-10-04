Edirne'de suya zam

Belediye Meclisi'nin ekim ayı olağan toplantısı, Atatürk Kültür Merkezi'nde Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın başkanlığında gerçekleştirildi.



Toplantıda, 13 gündem, 9 gündem dışı olmak üzere 22 madde görüşülerek karara bağlandı.



Su fiyatlarında yüzde 30'luk artış önerisi, oy çokluğuyla kabul edildi.



Belediye Başkanı Akın, suyun dikkatli kullanılması gerektiğini söyledi.



Toplantıda, belediyeye ait, Karaağaç ve Yeniimaret mahallelerindeki 2 arsa ile 100. Yıl Mahallesi'ndeki sosyal tesis alanı arsanın satışına karar verildi.