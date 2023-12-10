Egeli balıkçıların 11 aylık ihracatında yüzde 6 artış

Su ürünleri ihracatında levreğin 445 milyon dolarla lider ürün olduğu bilgisini paylaşan Girit, “Çipura ihracatından 346 milyon dolar, Türk somonu ihracatından 149 milyon dolar, alabalık ihracatımız 60 milyon dolar, diğer su ürünleri ihracatımız 40 milyon dolar oldu.” şeklinde konuştu.



İTALYA, İNGİLTERE VE RUSYA İLK ÜÇ ÜLKE OLDU



Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Bedri Girit, su ürünleri ihracatlarında İtalya’nın 130 milyon dolarla birinci ülke olduğunu, İtalya’yı 128,6 milyon dolarla İngiltere ve 127 milyon dolarla Rusya Federasyonu’nun izlediğini paylaştı. Egeli balıkçılar Hollanda’ya 108 milyon dolarlık, Yunanistan’a 91 milyon dolarlık su ürünleri ihraç etme başarısı gösterdi.

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