Eğitim harcamalarında artış

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı eğitim harcamaları istatistiklerini açıkladı.

Buna göre; eğitim harcamaları 2022 yılına göre yüzde 92,5 artarak 1 trilyon 130 milyar 844 milyon TL oldu. Bir önceki yıla göre eğitim harcamalarının en fazla arttığı eğitim düzeyleri yüzde 109,0 ile ilkokul ve yüzde 107,2 ile okul öncesi oldu.

Eğitim harcamalarının gayrisafi yurt içi hasıla içindeki payı 2022 yılında yüzde 3,9 iken, 2023 yılında yüzde 4,3 oldu. Devlet eğitim harcamalarının gayrisafi yurt içi hasıla içindeki payı 2022 yılında yüzde 3,1 iken, 2023 yılında yüzde 3,6 oldu.



HARCAMALARIN YÜZDE 83,5'İ DEVLET TARAFINDAN FİNANSE EDİLDİ



Eğitim harcamaları hizmet sunucularına göre değerlendirildiğinde; devlet eğitim kurumlarınca yapılan harcamaların yüzde 34,4'ünü yükseköğretim, yüzde 21,4'ünü ortaöğretim oluşturdu.

Özel eğitim kurumlarınca yapılan harcamaların, yüzde 41,4'ü yükseköğretime, yüzde 32,2'si ortaöğretime yapıldı. Türkiye'de 2023 yılında yapılan eğitim harcamalarının yüzde 83,5'i devlet tarafından finanse edildi. Eğitim harcamaları içerisinde hanehalklarının yaptığı harcamaların payı yüzde 7,9 oldu.



ÖĞRENCİ BAŞINA EĞİTİM HARCAMASI 49 BİN 45 TL



Öğrenci başına yapılan eğitim harcaması 2022 yılında 25 bin 143 TL iken, 2023 yılında 49 bin 45 TL olarak gerçekleşti.

Eğitim düzeylerine göre değerlendirildiğinde, 2023 yılında öğrenci başına harcamanın en yüksek olduğu eğitim düzeyi 84 bin 759 TL ile yükseköğretim oldu. Öğrenci başına toplam eğitim harcaması bir önceki yıla göre yüzde 95,1 arttı.

Öğrenci başına eğitim harcamalarının 2023 yılında 2022 yılına göre en fazla artış gösterdiği eğitim düzeyi yüzde 110,5 ile ortaöğretim oldu. Bunu yüzde 106,5 ile okul öncesi takip etti.