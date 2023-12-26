Eğitim-ücret makası daralıyor | Üniversite ile ilkokul mezununun maaş farkı düştü

Türkiye’de 2022 yılında ortalama kişi başı kazanç 12 bin 450 lira, ortalama aylık ücret ise 11 bin 143 lira oldu.



ürkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, 2022 yılında meslek gruplarına göre yapılan değerlendirmede en yüksek aylık ücreti 24 bin 158 lira ile yöneticiler alırken profesyonel meslek mensupları 16 bin 809 lira, teknisyenler 13 bin 35 lira aylık gelir elde etti.



Bu kategoride en düşük ücret 8 bin 150 lira ile nitelik gerektirmeyen mesleklerin oldu.



ORAN DÜŞTÜ



Eğitim durumuna göre gelirin yıllara bağlı analizinde ise üniversite mezunları ile ilkokul ve altı eğitimlilerin kazanç farkının yıllar içinde giderek kapandığı dikkat çekti.



Üniversite mezunları 2006 yılında ilkokul ve altı eğitimlilerin 2,7 katı ücret alırken bu oran 2022’de 1,9'a düştü.



EN FAZLA AYLIK ÜCRETİ ALAN GRUP



Yaş gruplarına göre analizde en çok aylık ücreti 35-44 yaş aralığının aldığı görüldü.



İşletmeler büyüdükçe ortalama kazançlar da arttı.



Toplu iş sözleşmesi kapsamında olup olmama durumuna göre yapılan değerlendirmede ise sendikalı çalışanların ortalama ücretten ve sendikasız çalışanlardan yüzde 32 daha fazla kazandığı belirlendi.

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