Ehliyet harçları ne kadar olacak? 2027 ehliyet çıkarma ve yenileme ücretleri belli oldu
04.11.2026 12:19
2027 yılı ehliyet ücretleri ve harç bedelleri belli oldu.
Sürücü belgesi almak, sınıf büyütmek veya mevcut ehliyetini yenilemek isteyen vatandaşlar için 2027 yılı ehliyet ücretleri belli oldu. İşte yeni ehliyet çıkarma ve yenileme ücretleri.
2027 yılında geçerli olacak ehliyet ücretleri ve harç bedelleri , yeniden değerleme oranının belli olmasıyla yeniden hesaplanıyor. Açıklanan bu oranla birlikte 1 Ocak 2027 itibarıyla geçerli olacak A, B ve ağır vasıta sınıfı ehliyet harçları, değerli kağıt bedeli ve vakıf payı ücretleri netleşti.
2027 EHLİYET ÜCRETLERİ NE KADAR OLACAK?
Sürücü adayları, 2027 yılı B sınıfı ehliyet harçlarının ne kadar olacağını merak ediyor.
2027 yeniden değerleme oranının yüzde 27,83 olarak açıklamasıyla birlikte yeni ehliyet alımında A, A1, A2 sınıfı ehliyet harçları 2 bin 239,9 liradan 2 bin 863,3 liraya,
B sınıfı ehliyet harçları ise 6 bin 754,7 liradan, 8 bin 634,5 liraya yükselecek.
EHLİYET DEĞERLİ KAĞIT BEDELİ NE KADAR OLACAK?
Değerli kağıt bedeli ve vakıf payı ücretleri de 2027 yeniden değerleme oranı sonrasında netleşti.
Buna göre; ehliyet yenileme vakıf payı ücreti 17,8 liradan 22,8 liraya, değerli kağıt bedeli ise 1689,1 liradan 2 bin 159,2 liraya yükselecek.