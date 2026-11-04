Ehliyet harçları ne kadar olacak? 2027 ehliyet çıkarma ve yenileme ücretleri belli oldu

2027 yılında geçerli olacak ehliyet ücretleri ve harç bedelleri , yeniden değerleme oranının belli olmasıyla yeniden hesaplanıyor. Açıklanan bu oranla birlikte 1 Ocak 2027 itibarıyla geçerli olacak A, B ve ağır vasıta sınıfı ehliyet harçları, değerli kağıt bedeli ve vakıf payı ücretleri netleşti.

2027 EHLİYET ÜCRETLERİ NE KADAR OLACAK?

Sürücü adayları, 2027 yılı B sınıfı ehliyet harçlarının ne kadar olacağını merak ediyor.

2027 yeniden değerleme oranının yüzde 27,83 olarak açıklamasıyla birlikte yeni ehliyet alımında A, A1, A2 sınıfı ehliyet harçları 2 bin 239,9 liradan 2 bin 863,3 liraya,

B sınıfı ehliyet harçları ise 6 bin 754,7 liradan, 8 bin 634,5 liraya yükselecek.

EHLİYET DEĞERLİ KAĞIT BEDELİ NE KADAR OLACAK?

Değerli kağıt bedeli ve vakıf payı ücretleri de 2027 yeniden değerleme oranı sonrasında netleşti.

Buna göre; ehliyet yenileme vakıf payı ücreti 17,8 liradan 22,8 liraya, değerli kağıt bedeli ise 1689,1 liradan 2 bin 159,2 liraya yükselecek.