Ehliyet ve sağlık raporları ücretli oldu... Aile hekimine gidenler dikkat

Türkiye'de milyonlarca kişiyi ilgilendiren rapor ücretleri belli oldu. Aile hekimliklerinden alınacak sürücü raporu (ehliyet), sporcu raporu, durum bildirir tek hekim raporları, hac/umre için parmak izi raporu, iş sağlığı ve güvenliği raporu, akli meleke raporu, yivsiz av tüfeği raporu 15 Haziran 2025 tarihi itibarıyla Sağlık Bakanlığı tarafından ücretli hale getirildi.



ÜCRET İNTERNETTEN ÖDENİYOR



Ücretler aile hekimliğindeki yetkililere değil sbos.saglik.gov.tr adresinden veya karekodla giriş yapılarak ödeniyor.



RAPOR ÜCRETİ 250 LİRA



Raporları almak isteyenler bundan sonra 250 lirayı ödeyerek rapora sahip olabilecek.

