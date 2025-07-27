Ehliyet yenilemede son 4 gün

Eski tip sürücü belgelerini yenilemek isteyenlerin 31 Temmuz’a kadar zamanı bulunuyor. Milyonlarca kişinin eski ehliyet ile trafiğe çıktığı bilinirken son günlerde Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nde randevu yoğunluğu oluşması bekleniyor. Sürücülere, 31 Temmuz öncesinde ehliyet yenileme işlemlerini tamamlaması tavsiye ediliyor.



Sürücü belgesi yenileme işlemleri için randevu oluşturulması gerekiyor. Sürücüler, Alo 199 üzerinden veya nvi.gov.tr üzerinden randevu oluşturarak ehliyet yenileme başvurusunda bulunuyor. Ehliyet yenileme işlemi için eski tip sürücü belgesinin ibraz etmeleri, başvuru ücretini ödemeleri ve sağlık kuruluşlarından alınan sürücü sağlık raporuyla birlikte biyometrik fotoğraf isteniyor. Başvuruların ardından yeni sürücü belgeleri, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından basılarak PTT aracılığıyla sahiplerine iletiliyor. Belirlenen tarihe kadar eski sürücü belgelerini yenilemeyenler, sürücü belgesi yenilemek için binlerce lira ödeme yapacak.



ESKİ EHLİYET KULLANMANIN CEZASI OLACAK MI?



31 Temmuz tarihinden itibaren eski ehliyet kullanlara ilişkin bir ceza uygulanıp uygulanmayacağı henüz kesin olarak bilinmiyor. Eski sürücü belgesi yenileme işlemleri 31 Temmuz’a kadar 15 lira olacak. 1 Ağustos itibariyle ise B sınıfı sürücü belgesini yenilemek isteyenler için bu ücret 7 bin 438 liraya yükselecek.