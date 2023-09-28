Ek MTV'de kritik gün: Anayasa Mahkemesi'nin kararı belli olacak

Cumhuriyet Halk Partisi, ek MTV'nin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuştu.

AYM, Cumhuriyet Halk Partisi'nin başvurusunu bugün esastan görüşecek.

Düzenleme ile Kahramanmaraş merkezli depremlerin olumsuz etkilerine karşı 2023 yılında bir defaya mahsus olmak üzere araç sahiplerinden ek MTV alınması kararlaştırılmıştı.

Ağustos ve kasım ayrında iki eşit taksit olarak ödenen ek MTV'nin ilk taksidini araç sahiplerinin yüzde 87'si ödemiş, yüzde 13'lük bir kesim ise düzenlemenin iptal edileceğini düşünerek ödeme yapmamıştı.

