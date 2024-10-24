Ekim ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak? Ekim 2024 TÜİK enflasyon açıklaması

2024 Ekim ayı enflasyonunun ne zaman açıklanacağı, kira artış oranı ve 5 aylık enflasyon farkının ne olacağını merak eden vatandaşların gündeminde yer alıyor. Yakın zaman sonra güncel veriler belli olacak ve pek çok alanı etkileyecek. İşte, 2024 Ekim ayı TÜİK enflasyon açıklaması tarihi...



EKİM AYI ENFLASYONU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon oranı her ayın 3'üncü gününde ilan ediliyor.



3 Kasım'ın hafta sonuna denk gelmesi sebebiyle Ekim ayı enflasyon verilerinin, 4 Kasım Pazartesi günü saat 10.00'da açıklaması bekleniyor.



AÇIKLANAN SON ENFLASYON VERİLERİ



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ağustosta 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 64,91, yurt içi üretici fiyatları yüzde 46,23 arttı.



Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ağustosta aylık bazda yüzde 2,47, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 1,68 artış gösterdi.



Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 51,97, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 35,75 olarak gerçekleşti.

