İşsizlik 11 yılın en düşüğüne geriledi

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ekim ayı işsizlik verilerini açıkladı.

Ekim ayında mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı 0,5 puan azalarak yüzde 8,5 olarak gerçekleşti.

Böylece işsizlik oranı Kasım 2012’den bu yana en düşük seviyesine geriledi.



İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7 iken kadınlarda yüzde 11,3 olarak tahmin edildi.

İŞSİZ SAYISI 3 MİLYONUN ALTINDA

Ekimde işsiz sayısı bir önceki aya göre 163 bin kişi azalarak 2 milyon 961 bin kişi oldu.

İstihdam edilenlerin sayısı ekim ayında bir önceki aya göre 246 bin kişi artarak 31 milyon 835 bin kişi, istihdam oranı ise 0,3 puan artarak yüzde 48,5 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 65,8, kadınlarda yüzde 31,6 olarak gerçekleşti.