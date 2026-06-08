EKK toplantısında cari denge ve rekabet vurgusu

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci ve Ahmet Baha Öğütken, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı İsmail İlhan Hatipoğlu ve Osman Çelik, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Zafer Demircan, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Cangir, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Çoştu, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Bağcı, Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Salim Arda Ermut, İstanbul Finans Merkezi Genel Müdürü Ahmet İhsan Erdem katıldı.

Ekonomi Koordinasyon Kurulu ’nun (EKK) 2026 yılı beşinci toplantısı bugün gerçekleştirildi.

EKK toplantısının ardından yapılan açıklamada “Uyguladığımız programla makroekonomik temellerimiz güçlenmiş, ekonomimiz daha dayanıklı, rekabetçi ve küresel koşullardaki değişimlere hızlı uyum sağlayabilen bir yapıya kavuşmuştur.” denildi.

"CDS ORANLARI SAVAŞ ÖNCESİNE DÖNDÜ"

ABD-İran savaşıyla birlikte yükselen CDS oranlarına ilişkin Kurul “Yaşanan çoklu şoklara karşın Türkiye 23 çeyrektir kesintisiz büyümesini sürdürürken işsizlik oranı tek haneli seviyelerde kalmıştır. Bütçe dengesi program hedefiyle uyumlu bir seyir izlerken ülkemiz risk primi CDS savaş öncesi seviyelere yaklaşmıştır.” açıklamasında bulundu.

CARİ DENGEYE DİKKAT ÇEKİLDİ

Yapılan açıklamanın devamında “Jeopolitik gelişmelerin etkisiyle artan enerji fiyatları enflasyon ve cari denge üzerinde baskı oluşturmaktadır. Bu etkilerin ekonomimize yansımalarını sınırlamak amacıyla, ilgili kurumlarımızın iş birliğiyle gerekli tedbirler zamanında ve etkin bir şekilde uygulanmaktadır. Küresel ekonomide belirsizliklerin ve jeopolitik risklerin arttığı, teknolojik dönüşümün hızlandığı bu süreçte güçlü makroekonomik temellerimiz, esnek ve çeşitlendirilmiş politikalarımız sayesinde ülkemiz, ortaya çıkan fırsatları değerlendirmek için avantajlı bir konumdadır. Orta Vadeli Program (OVP, 2026-28) hedefleri doğrultusunda, program takvimiyle uyumlu olarak, üretim kapasitesini ve rekabet gücünü artıran, iş ve yatırım ortamını iyileştiren, ihracatta çeşitliliği destekleyen yapısal reformları hayata geçiriyoruz. Sanayide dönüşümü hızlandıran, Ar-Ge, inovasyon ve teknoloji odaklı üretim ekosistemini güçlendiren, yeşil ve dijital dönüşüm alanlarındaki çalışmalarımıza devam ediyoruz.” ifadeleri yer aldı.

REKABET İÇİN YENİ MİSYON



EKK toplantısı açıklamasında “Küresel ölçekte yatırım rekabetinin yoğunlaştığı mevcut konjonktürde, bürokratik süreçlerin sadeleştirilmesi, nitelikli işgücüne erişimin kolaylaştırılması, çalışma izinlerinin etkinleştirilmesi ve öngörülebilir yatırım ortamının tesis edilmesi büyük önem taşımaktadır. Bu kapsamda, “Türkiye Yüzyılında Yatırımlar İçin Güçlü Merkez Programı” çerçevesinde yatırımcılara daha hızlı ve etkin hizmet sunulması amacıyla İstanbul Finans Merkezi’nde uygulamaya alınan “Tek Durak Ofis” modelinin kademeli olarak ülke geneline yaygınlaştırılması hedeflenmektedir.” detayına önem verildi.