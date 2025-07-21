EKK'dan açıklama: Reformlara kararlılıkla devam edilecek

Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nun (EKK) bugün gerçekleştirilen toplantısı sonrası yapılan açıklamaya göre, toplantıda Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında, ekonomik dengelenmenin sağlıklı biçimde sürdürülmesi amacıyla para, maliye ve gelir politikalarının uyumuna özel bir vurgu yapıldı.



OVP (2025-2027)’deki yapısal tedbirlerin mevcut durumu değerlendirilip çalışmaların hızlandırılmasına yönelik atılabilecek ilave adımlar istişare edildi.



Bu çerçevede, harcamalarda etkinliği ve verimliliği artıracak tasarruf tedbirleri, vergi sisteminde adalet ve etkinliğin güçlendirilmesi ile kayıt dışı ekonomiyle mücadele alanlarında atılacak somut adımlar belirlendi.



Enflasyonla mücadele, mali disiplin, yatırım ortamının iyileştirilmesi, yüksek katma değerli üretim ve ihracat artışı, enerji, ulaştırma, eğitim, sağlık hizmetleri ile işgücü piyasası, sosyal güvenlik ve sosyal yardımlar gibi pek çok alanda kapsamlı yapısal reformlara kararlılıkla devam edilecek.

