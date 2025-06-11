EKK’dan enflasyon ve konut piyasası vurgusu: “Yavaşlama sürecek”

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), 2025 yılının dördüncü toplantısını bugün gerçekleştirdi.

Toplantıda küresel ticarette artan korumacılık eğilimleri, belirsizlikler ve Türkiye ekonomisinin bu süreçte değerlendirebileceği fırsatlar masaya yatırıldı.

EKK’dan yapılan açıklamada, son iki yıldır uygulanan ekonomi programı sayesinde makroekonomik temellerin güçlendiği, ekonominin ise daha dayanıklı ve dinamik hale geldiği vurgulandı.

ENFLASYON YÜZDE 34,4'E GERİLEDİ

Açıklamaya göre, 2024 yılı Haziran ayında başlayan dezenflasyon süreci kesintisiz devam ediyor. Yıllık enflasyon son bir yılda 40 puan azalarak 2025 Mayıs itibarıyla yüzde 35,4 seviyesine geriledi.

Enflasyonla mücadelede sadece talep yönlü değil, arz yönlü politikaların da uygulandığına dikkat çekilen açıklamada, özellikle konut, gıda ve enerji sektörlerinde yapısal adımların atıldığı belirtildi.

KİRA ENFLASYONU HALA YÜKSEK

Talepteki dengelenmeye ve beklentilerdeki iyileşmeye rağmen kira enflasyonunun halen istenilen seviyelere gerilemediği kaydedildi. Bu çerçevede konut arzını artırmak, deprem kaynaklı stok kayıplarını telafi etmek ve konuta erişimi kolaylaştırmak amacıyla kapsamlı politikaların hayata geçirildiği ifade edildi.

Önümüzdeki dönemde konut arz ve talebinin dengelenmesiyle kira artış hızının daha da yavaşlaması bekleniyor.

ENERJİ VE İSTİHDAM PİYASALARI

Toplantının gündeminde ayrıca enerji arz güvenliği ve verimliliği de yer aldı. Enerjide dışa bağımlılığı azaltmak, yerli ve yenilenebilir kaynakları güçlendirmek ve yeşil dönüşümü hızlandırmak için yürütülen çalışmaların kararlılıkla sürdüğü belirtildi.

İstihdam tarafında ise özel istihdam bürolarının mevcut durumu değerlendirildi. İş arayanların uygun pozisyonlara yönlendirilmesi ve geçici iş ilişkilerinin geliştirilmesi konularında çözüm önerileri görüşüldü.

YENİ YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİNE VURGU

EKK açıklamasında, “Türkiye Yüzyılı” vizyonu doğrultusunda kısa süre önce devreye alınan yeni Yatırım Teşvik Sistemine de dikkat çekildi. Katma değerli yatırımlar ve bölgesel kalkınma hedefleri kapsamında daha seçici ve odaklı desteklerin artırılarak sürdürüleceği kaydedildi.

Kurul, küresel tedarik zincirlerinde Türkiye’nin konumunu güçlendirmek için tüm paydaşlarla eşgüdüm içinde hareket edildiğini belirtti.

