Ekmeğe yeni zam gelecek mi?

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, ekmek fiyatında bu ay değişiklik öngörülmediğini belirtti.



Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanvekili de olan Balcı, Federasyon Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, son 1 aydır un ve girdi fiyatlarındaki artışın fırıncıları zorladığını söyledi.



Bu artışların ekmek fiyatında yükselmeyi kaçınılmaz kıldığını ifade eden Balcı, "Biz ilgili kurumlarla, bu artışlar konusunda ne yapılacağı noktasında gerekli çalışmalarımızı yaptık. Ticaret Bakanlığı'mız, Hazine ve Maliye Bakanlığı'mız ile yaptığımız çalışmalar var." dedi.



Balcı, "Bugün ekmeğin kilogram fiyatı 50 liraya satılıyorsa bu fiyatı 65 lirada muhafaza etmek mümkün olmaz. Bu da ekmeğe olumsuz yansıyacak demektir." dedi.



"Amacımız, temel gıda maddesi ekmekte, fiyat artışı yapmadan götürebildiğimiz kadar götürmek." diyen Balcı, bu ay içinde de kilogramı 50 liradan satılan ekmekte bir fiyat değişikliği olmayacağını ifade etti.

