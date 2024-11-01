Ekmeğe yeni zam gelecek mi? Fırıncılardan açıklama

Ekmek fiyatına zam gelip gelmeyeceği merak ediliyordu. Fırıncılar, ekmek fiyatına ilişkin beklentilerini açıkladı.



Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, "Biz bu ay sonuna kadar Türkiye genelinde ekmeğin kilogram fiyatının 50 liranın üzerinde olmayacağını ifade etmiştik."dedi.



Balcı, aralık ayı sonuna kadar asgari ücretle birlikte yeni bir fiyat belirleninceye kadar ekmekte bir fiyat değişikliğinin söz konusu olmadığını söyledi.



Un fiyatlarında yükselişin ardından bakanlık devreye girmiş ve sektör yetkilileriyle bir araya gelmişti.



820 liraya kada yükselen un fiyatları 720-760 lira bandına indirilmişti.

Balcı, bu fiyatlar dışında uygulamanın fahiş fiyata girdiğini belirterek, bu konuda cezaların çok ağır olduğu uyarısında bulundu.

