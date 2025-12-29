Ekmeğe zam gelecek mi? Fırıncılar Federasyonu Başkanı açıkladı

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, ekmek fiyatlarına yeni yılda zam yapılmayacağını açıkladı.

Balcı, ekmeklik un fiyatlarının kanunla belirlenmesini de talep etti.

"2026'YA İYİ BİR HABERLE GİRECEĞİZ"

Balcı "2026'ya iyi bir haberle girmek için halkımızın temel gıdası olan ekmek konusunda değişiklik yapmayı düşünmüyoruz. 2026'ya girerken ekmek fiyatlarında artış olmayacak.

Güncel olarak 15 liraya satılan tekli olarak tabir edilen 200 gramlık ekmeğin fiyatı 2026 yılında da aynı kalacak.

Balcı, ekmeğin kilogram fiyatının 75 liranın üstünde olmayacağını da ifade etti.