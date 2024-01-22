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Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında bir araya geldi. Toplantı sonrası yazılı açıklama bekleniyor.

Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı

EKK, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz başkanlığında toplandı. 

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıya, ilgili bakanlar ile kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

Kripto varlık düzenleme taslağı, KİT reformu, 102 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile devlet yardımlarında mevcut durum gibi başlıca konuların değerlendirileceği toplantının ardından yazılı açıklama yapılması bekleniyor.

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