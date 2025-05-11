Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısı sonrası açıklama: Enflasyonla mücadele sürecek

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıya, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Genel Başkanvekilleri Efkan Ala ve Mustafa Elitaş, Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ve bazı bakan yardımcıları ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.



Geçen ay Giresun'da gerçekleştirilen toplantının devamı niteliğindeki bu yılın üçüncü EKK toplantısının ardından yapılan yazılı açıklamada, "Mali disiplinden taviz vermeden, enflasyonla mücadeleyi kararlılıkla sürdürecek, üretken kapasitemizi artıracak yatırım ve ihracat odaklı politikaları güçlendirecek ve istihdamı desteklemeye yönelik tüm adımları güçlü bir koordinasyon içinde atmaya devam edeceğiz." denildi.

Açıklamada, "Ekonomi programının reel sektör üzerindeki kısa vadeli olası etkilerini, özel sektör ve tüm paydaşlarla istişare içinde tüm boyutlarıyla değerlendiriyor ve bu etkileri sınırlandırmaya yönelik gerekli tedbirleri alıyoruz." ifadesi de yer aldı.