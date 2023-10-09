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Ekonomi Nobeli sahibini buldu

SON DAKİKA HABERİ: Nobel Ekonomi Ödülü'nü kadınların iş gücündeki yeri çalışmasıyla Claudia Goldin kazandı.

Ekonomi Nobeli sahibini buldu
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Son dakika haberi! Nobel Ekonomi Ödülü'nü kadın emeğinin rolü üzerine çalışan ABD'li Claudia Goldin kazandı.

Claudia Goldin, Harvard Üniversitesinde ekonomi tarihi ve emek ekonomisi üzerine çalışıyor.

Goldin, ABD Ulusal Ekonomik Araştırma Bürosu Ekonomi Çalışma Grubu'nda eş direktör. Daha çok kadın emeği üzerine yaptığı çalışmalarla biliniyor.

Goldin yaklaşık 1 milyon dolarlık ödülün sahibi olacak.

Ödül töreni 10 Aralık'ta düzenlenecek.

Claudia Goldin kimdir? Nobel Ekonomi Ödülü'nü kazanan Claudia Goldin kaç yaşında, nereli?

Claudia Goldin kimdir? Nobel Ekonomi Ödülü'nü kazanan Claudia Goldin kaç yaşında, nereli?

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