Ekonomi Nobeli sahibini buldu

Son dakika haberi! Nobel Ekonomi Ödülü'nü kadın emeğinin rolü üzerine çalışan ABD'li Claudia Goldin kazandı.

Claudia Goldin, Harvard Üniversitesinde ekonomi tarihi ve emek ekonomisi üzerine çalışıyor.

Goldin, ABD Ulusal Ekonomik Araştırma Bürosu Ekonomi Çalışma Grubu'nda eş direktör. Daha çok kadın emeği üzerine yaptığı çalışmalarla biliniyor.

Goldin yaklaşık 1 milyon dolarlık ödülün sahibi olacak.

Ödül töreni 10 Aralık'ta düzenlenecek.