Ekonomi yönetimi toplandı: "Piyasaların sağlık işleyici için tedbirler alınmaktadır"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısı düzenlendi.

Toplantıda son gelişmeler ele alındı.

Toplantı sonrasında yapılan yazılı açıklamada “İstanbul finans merkezi başta olmak üzere finansal sistemimizin küresel piyasalardan daha fazla pay almasını hedefleyen tedbirler gözden geçirilmiştir.” denildi.

Kamu bankalarının yurt dışında şube açmalarına ilişkin yürütülen çalışmaların da ele alındığı kaydedilen açıklamada imalat sanayindeki gelişmeler ile KOBİ’lerin güçlendirilmesine yönelik yapılan çalışmaların değerlendirildiği bildirildi.

Ayrıca, sanayi gücünün korunması, geliştirilmesi ve ihracata yönlendirilmesi konusunda öngörülen adımların hızla hayata geçirilmesinde mutabık kalındığı belirtildi.