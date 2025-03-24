Ekonomi yönetiminde yeni hazırlık: Mevduata stopaj indirimi masada!

Mevduat ve fonlarda stopaj şubat ayında 5 puan artırılmıştı. Son gelişmelerden sonra verginin tekrar düşürülmesi planlanıyor.



Bloomberg ajansın haberine göre ekonomi yönetimi piyasalardaki dalgalanmalara karşı yeni önlem paketini gündeme aldı.



İlk etapta mevduat ve fonlarda stopaj oranının düşürülmesi değerlendiriliyor. Bu düzenlemeyle Türk Lirası'nın desteklenmesi planlanıyor.



6 aya kadar vadeli mevduatta stopaj 1 Şubat'ta yüzde 10'dan yüzde 15'e çıkarılmıştı. Kesinti fonlarda da aynı oranda yükseltilmişti.



MEVDUAT FAİZİ POLİTİKA FAİZİNİN ÜZERİNDE



Diğer tarafta mevduat faizlerindeki hareketlilik dikkatlerden kaçmadı.



Merkez Bankası'nın faizi sabit tutacağına dair beklentilerin artmasıyla mevduat faizleri yüzde 45'e dayandı.



Kısa vadeli mevduatlar yeniden yüzde 45-47 aralığına yükseldi. Geçen hafta 32 gün vadeli mevduatlarda faiz oranı yüzde 42,5 olarak uygulanıyordu.

Böylece mevduat faizleri, yüzde 42,5 olan politika faizinin üzerine çıkmış oldu.