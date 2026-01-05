Ekonomi yönetiminden enflasyonla mücadelede kararlılık mesajı

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında yeni yılın ilk toplantısını yaptı.

Toplantının ardından yazılı açıklama da yapıldı. Açıklamada enflasyonla mücadelede kararlılık mesajı verildi.

"2026 yılında para ve maliye politikaları ile bütüncül bir yaklaşım ve eşgüdüm içinde atacağımız adımlarla enflasyonla mücadele etmeye devam edeceğiz." denilen açıklamada, sadece talep yönlü politikalar değil; gıda, konut, enerji ve ulaştırma gibi birçok alanda uygulanan arz yönlü tedbirler ve yapısal reformların da devrede olduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca, "Deprem harcamalarının azalmasıyla oluşacak mali alanla yönetilen/yönlendirilen fiyatları enflasyon hedefimizle uyumlu olarak belirlemeye devam edeceğiz." ifadesi kullanıldı.