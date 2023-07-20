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Ekonomi yönetiminden KKM adımı

Ekonomide bir dizi yeni kararlar alınacak. Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesapları için zorunlu karşılık oranları artırılacak. Yurt içi talebi dengeleyecek seçici kredi sıkılaştırması yapılacak.

Ekonomi yönetiminden KKM adımı

Son dakika haberi! 

Merkez Bankası'nın art arda yaptığı faiz artışları sonrası ekonomi yönetimi yeni kararlara hazırlanıyor.

Alınan kararlardan ilki KKM hesaplarını ilgilendiriyor. KKM hesapları için zorunlu karşılık oranları artırılacak. KKM ödemeleri kaynaklı likidite fazlası zorunlu karşılık artısı yoluyla çekilecek.

TALEBİ DENGELEYECEK KREDİ SIKILAŞTIRMASI

Bir diğer adım kredilerle ilgili atılacak. Parasal sıkılaştırma sürecini destekleyecek ve yurt içi talebi dengeleyecek seçici kredi sıkılaştırması yapılacak.

Merkez Bankası politika faizini yüzde 15'ten yüzde 17.5'e yükseltirken
kademeli sıkılaştırmayı destekleyecek seçici kredi ve miktarsal
sıkılaştırma kararları aldığını duyurmuştu.

Zorunlu karşılık oranı nedir, nasıl uygulanır?

Zorunlu karşılık oranı nedir, nasıl uygulanır?

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