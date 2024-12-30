Ekonomi yönetiminden önemli mesajlar: En düşük emekli maaşı artacak mı?

Ekonomi Koordinasyon Kurulu dün Şanlıurfa'da toplandı. Toplantı sonrası, ekonomi yönetiminde yer alan kabine üyeleri, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Suriye'deki gelişmeler, asgari ücret zammı, enflasyonla mücadele ve 2025'te yapılacak reformlara dair önemli mesajlar verildi. Ayrıntıları, NTV Ankara Temsilcisi Ahmet Ergen aktardı.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI ARTACAK MI?



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli aylıklarına ilişkin, "En düşük emekli aylığı ise bildiğiniz gibi 10 bin liraydı temmuz ayında, en son 12 bin 500 liraya çıkardık. Tabii burada kök aylığın artışı şöyle: Kısa süreli ve az prim ödediği için düşük aylık alan emeklilerimizi biz 12 bin 500’e tamamlıyoruz ve aradaki farkı da Hazine ve Maliye Bakanlığımız tarafından ödenmektedir." dedi



Işıkhan, "İnşallah enflasyon oranları belli olduktan sonra ocak ayında yine Cumhurbaşkanlığında Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nda en düşük emekli aylığının da arttırılması noktasında da bir çalışma içerisinde bulunabileceğimizi ifade etmek isterim." açıklamasında bulundu.



ENFLASYONLA MÜCADELE



Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Bir kere her şeyden önce enflasyonu düşürmede kararlıyız, enflasyon düşüyor. 2022 yılı sonunda yüzde 64 civarıydı, 2023’te yüzde 65 civarı, muhtemelen yılı yüzde 44-45 aralığında kapatacağız diye Merkez Bankamızın bir tahmini var. Dolayısıyla enflasyon düşüyor, 2025 yılında da enflasyon 4 sebepten dolayı düşmeye devam edecek." şeklinde konuştu.



ENERJİ, AKARYAKIT VE TÜTÜN İÇİN ÖTV MESAJI



Şimşek, "Burada önemli olan birkaç faktör var, yani elektrik ve doğalgazı bir kenara bırakacak olursak, akaryakıt ÖTV’si ve tütün ürünlerinin ÖTV’si, bu iki konuda da enflasyon hedefini tehlikeye atmayacak bir yaklaşım içerisinde olacağız." ifadelerini kullandı.

Şimşek, "2024 yılında doğal gaz, elektrik fiyat artışları yüzde 38 civarı oldu, yani Merkez Bankası’nın orijinal hedefine paralel gitti, 2025’te de benzer yaklaşım içinde olacağız." dedi.

ENFLASYONDA SAPMA OLACAK MI?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Enflasyonda çok ciddi sapma olması durumunda asgari ücreti değerlendiririz" açıklamalarının hatırlatılması üzerine şöyle konuştu:

"Biz bir sapma beklemiyoruz. 2025'te çok daha güçlü şekilde dezenflasyon sürecini devam ettireceğiz. Bu süreç zaten başlamıştı, 2025’te de devam edecek. Enflasyonun düştüğü bir ortamda insanımızın satın alma gücü yükselecek. Önemli olan satın alma gücüdür. Kalıcı sosyal refahın özü budur."

SURİYE'DE ESAD SONRASI YENİ DÖNEM

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Suriye’de çok detay konuşmak için henüz çok erken, yani çok hızlı bir devrim gerçekleşti gerçekten, yepyeni bir dönem başladı. Orada bir kurumsal yapının oluşması gerekiyor, güvenlik ortamının pekişmesi gerekiyor, ekonomik ortamın yine iyileşmesi gerekiyor." dedi.

Batılı ülkelerin önceki rejime yönelik yaptırımlarına ilişkin Yılmaz, "Dolayısıyla şu anda yeni bir durum var, bu mutlaka yeniden değerlendireceklerdir diye inanıyorum." ifadesini kullandı.

SURİYE'YE TARIM ATAŞESİ HAZIRLIĞI

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Suriye'ye bir tarım ataşesi atanması için hazırlık yaptıklarını açıkladı.



Yumaklı, "İlk tespitlerimize göre tarımsal altyapıda üçte iki oranında hasar oluştuğuna dair bir gözlem var. Ama bunu saha tespitleriyle teyit edilmesi gerek." dedi.

TÜRK ENERJİ HEYETİ SURİYE'DE



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Suriye'de şu anda bizim elektrik ve enerji hizmetlerini Türkiye üzerinden sağladığımız yerler var. 8 bin 500 megavat savaş öncesi kurulu güce sahip Suriye, bunun yaklaşık 5 bin megavatını kaybetmiş durumda. Dolayısıyla çok ciddi bir elektrik ihtiyacı var." dedi.



Türkiye'den bir ekibin Şam'a ulaştığını ve enerji altyapısının değerlendirilmesi için çalışma yaptığını söyleyen Bayraktar, "Heyetimizin içerisinde bu anlamda petrol ve doğal gazla ilgili yapılabilecekleri görmek üzere bir temsilci grubumuz da var. Onlar da 2011 öncesinde 350 bin varillere ulaşan günlük petrol üretimi olan Suriye bugün neler yapabilir, onunla ilgili ilk çalışmaları yapmış olacaklar." dedi.

ASGARİ ÜCRET SONRASI FİYAT ARTIŞLARI



Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Suriye ile ticaretin yeni şartlara göre düzenlenmesi, ticaretin, yatırımların artırılması, Suriye'deki yeni dönemin istikrarlı, güçlü ve Türkiye açısından da güney sınırlarımızda güven veren komşumuzun varlığının ortaya çıkması önceliklerimiz arasında." dedi.



Bolat, Suriye ile serbest ticaret anlaşmasının devam etmesini istediklerini dile getirdi.



Asgari ücret ile birlikte ürün fiyatlarında artışa ilişkin Bolat, "Denetimler, aksatılmadan devam edecek. Bütün ilgili bakanlıklar olarak piyasaların üzerindeyiz, piyasalarımızdan elimizi asla çekmiyoruz" şeklinde konuştu.