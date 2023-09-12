Ekonomi yönetiminin 100 günlük ajandası yoğun geçti

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile 11 banka arasında imzalanan kredi protokolüyle ihracatçılara finansman imkanı sağlandı.



Hazine ve Maliye Bakanlığınca devreye alınan uygulamayla, işlenmemiş altın ithalatının cari açık üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılması ve Türkiye'nin döviz rezervlerinin desteklenmesi için altın ithalatına kota getirildi. Söz konusu kotalar, Borsa İstanbul AŞ üyesi kıymetli madenler aracı kuruluşları tarafından gerçekleştirilen işlenmemiş altın ithalatı için geçerli olacak.

POLİTİKA UYGULAMALARI



TCMB tarafında da Başkan Erkan'ın göreve başlamasıyla, sıkı para politika uygulamaları öne çıktı. Bu kapsamda, bankacılık sektörünün varlık ve yükümlülüklerinde Türk lirası tasarrufların ağırlıklarının artırılmasına yönelik uygulamalar hayata geçirildi. Merkez Bankasının, sadeleşme süreci ve kur korumalı mevduatın Türk lirası mevduata geçişine ilişkin kademeli adımlar öne çıktı.



Erkan döneminde toplanan ilk Para Politikası Kurulunda (PPK) politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı 650 baz puan artırarak yüzde 15'e çıkarıldı. Kurul, ikinci toplantısında da faiz oranını 250 baz puan artırarak yüzde 17,50'ye yükseltti. Faiz oranı, son toplantıda 750 baz puan artırıldı ve yüzde 25'e çıktı.



BDDK da finansal istikrarı destekleyici adımlar attı. Kurul kararıyla belirlenen kredi kartlarında taksitlendirme sürelerinin; hava yolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt dışına ilişkin harcamalarda uygulanmamasına ve söz konusu harcamalarda taksitlendirme yapılmamasına karar verildi. Kara kapsamında, sermaye yeterliliği standart oranlarının hesaplamasında; ihtiyaç kredilerinin, bireysel kredi kartlarının, tüketicilere kullandırılacak binek araç edinimi amaçlı taşıt kredileriyle taşıt teminatlı kredilerin ve tüketicilerle yapılacak finansal kiralama işlemlerinin risk ağırlıklarının artırılması kararlaştırıldı.



BDDK, konut kredilerinde ve konut teminatlı kredilerde uygulanacak kredi değer oranlarında değişikliğe gitti. Kurul kararına göre, ilk konut alımlarında kredi değer oranlarında bir değişiklik olmayacak, ikinci ve sonrası konut alımında ise tüketicinin kendisinin, eşinin veya 18 yaş altındaki çocuklarının en az bir konutunun bulunması halinde konut kredi değer oranı yüzde 75 daraltılacak.