Ekonomi yönetiminin ekim ajandası: Yeni ay yoğun geçecek

Ekonomi yönetimini ekim ayında yoğun bir gündem bekliyor.



Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın 2 Ekim’de Ankara’da eylül ayı dış ticaret rakamlarını açıklaması planlanıyor. Geçen ay 22 milyar 48 milyon dolarla Cumhuriyet tarihinin en yüksek ağustos ihracatı gerçekleştirilmişti.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda 3 Ekim’de sunum yapacak. Karahan'ın komisyonda milletvekillerine küresel gelişmeler, Türkiye ekonomisi, enflasyon ve para politikası çerçevesinde kapsamlı bir sunum yapması öngörülüyor.



Aynı gün, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) eylül ayı enflasyon verilerini açıklayacak. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ağustosta aylık bazda yüzde 2,47, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 1,68 artış göstermişti. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 51,97, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 35,75 olarak hesaplanmıştı.



TÜİK, 8 Ekim'de eylül ayına ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını kamuoyuna duyuracak. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ağustosta en yüksek aylık reel getiriyi yüzde 4,01 ile külçe altın sağlamıştı.



İŞSİZLİK VE SANAYİ ÜRETİMİ VERİLERİ AÇIKLANACAK



Kurum, 10 Ekim’de de ağustos ayı iş gücü istatistikleri ve sanayi üretim endeksini açıklayacak. Türkiye'de işsizlik oranı, temmuzda bir önceki aya göre 0,4 puan azalarak yüzde 8,8 olmuştu. Sanayi üretim endeksi ise temmuzda aylık bazda yüzde 0,4 artarken, yıllık bazda yüzde 3,9 azalış göstermişti.



Ödemeler dengesi verileri de Merkez Bankası tarafından 11 Ekim'de kamuoyuyla paylaşılacak. Türkiye'nin cari işlemler hesabında temmuzda 566 milyon dolar, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında 4 milyar 879 milyon dolarlık fazla oluşmuştu.



Hazine ve Maliye Bakanlığı eylül ayı merkezi yönetim bütçe sonuçlarını 15 Ekim’de kamuoyuna duyuracak.



TÜİK, ekim ayının sonunda ise 3. çeyrek turizm istatistiklerini açıklayacak. Türkiye'nin turizm geliri, yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,8 artarak 14 milyar 875 milyon 518 bin dolar olmuştu.



Adana’da 2-6 Ekim’de düzenlenecek TEKNOFEST’e, havacılık, uzay ve teknoloji meraklılarının yanı sıra ekonomi yönetiminden de katılımın olması bekleniyor.