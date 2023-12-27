Ekonomide 2023 böyle geçti

Konut ve kira fiyatlarındaki artışın önüne geçmek için ise yüzde 25 sınırı ve arabuluculuk sistemi devreye alındı. yüzde 25 sınırı son düzenleme ile 2024 yılının Temmuz ayında sona erecek. Arabuluculuk sistemine ise 80 bine yakın başvuru yapıldı.



BORSADA HALKA ARZLAR YILI



Makro ekonomideki hareketli gündem piyasalara da yansıdı. Borsa İstanbul'da 8 bin 562 puan ile tüm zamanların en yüksek seviyesi görüldü.



Öte yandan 2023, halka arzların yılı oldu. Bu yıl ilk kez işlem görmeye başlayan 55 şirketin halka arz toplam büyüklüğü 73,3 milyar TL'ye ulaştı.