Ekonomide 3 yıllık yol haritası belli oldu: Orta Vadeli Program Resmi Gazete'de

Ekonominin 3 yıllık yol haritasını belirleyen Orta Vadeli Program (OVP) Resmi Gazete'de yayımlandı.



2026-2028 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Program'da 2026'da yüzde 3,8, 2027 yılıda yüzde 4,3 ve 2028 yılında yüzde 5 büyüme öngörüldü.



ENFLASYONDA 2027'DE TEK HANE HEDEFİ



Orta Vadeli Program’da 2025 yılına ilişkin enflasyon tahmini yüzde 28,50, 2026 yılında yüzde 16 olur, 2027’de yüzde 9 ve 2028 tahmini ise yüzde 8 olarak belirlendi.



Kişi başına düşen gelir ise 2026 için 18 bin 621 dolar, 2027 için 19 bin 710 dolar, 2028 için 20 bin 987 dolar olarak öngörüldü.

