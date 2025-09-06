Ekonomide 3 yıllık yol haritası belli oluyor

Ekonominin 3 yıllık yol haritasını ve hedeflerini içeren, Orta Vadeli Program (OVP) 8 Eylül Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından açıklanacak.

2026-2028 yılları için enflasyon ve büyüme tahminleri gibi ekonomiye ilişkin önemli başlıklarda hedefler ilan edilecek.



2025-2027 dönemini kapsayan OVP'de ekonominin 2025'te yüzde 4, 2026'da yüzde 4.5, 2027'de ise yüzde 5 büyümesi hedeflenmişti.



Enflasyonun bu yıl için yüzde 17.5, 2026 için yüzde 9.7, 2027 için yüzde 7 olması öngörülmüştü.



Orta vadeli programda ayrıca, kamu idarelerinin ödenek teklif tavanları ve yapısal reformlar da ele alınacak.

