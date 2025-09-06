Ekonomide 3 yıllık yol haritası belli oluyor
Ekonominin 2026-2028 dönemi yol haritası niteliğindeki Orta Vadeli Program çalışmalarında sona gelindi. Program pazartesi günü Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından açıklanacak. Programda enflasyon, büyüme politikaları ve yapısal reformların öne çıkması bekleniyor.
Ekonominin 3 yıllık yol haritasını ve hedeflerini içeren, Orta Vadeli Program (OVP) 8 Eylül Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından açıklanacak.
2026-2028 yılları için enflasyon ve büyüme tahminleri gibi ekonomiye ilişkin önemli başlıklarda hedefler ilan edilecek.
2025-2027 dönemini kapsayan OVP'de ekonominin 2025'te yüzde 4, 2026'da yüzde 4.5, 2027'de ise yüzde 5 büyümesi hedeflenmişti.
Enflasyonun bu yıl için yüzde 17.5, 2026 için yüzde 9.7, 2027 için yüzde 7 olması öngörülmüştü.
Orta vadeli programda ayrıca, kamu idarelerinin ödenek teklif tavanları ve yapısal reformlar da ele alınacak.
