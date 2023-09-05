Ekonomide gözler OVP’ye çevrildi (Orta Vadeli Program ile birlikte 3 yılın yol haritası belli olacak)

Gözler Orta Vadeli Program'a çevrildi.



Ekonomide 3 yılın yol haritasını belirlemek için aylar süren çalışmada sona gelindi.



Ekonomi yönetimi bu süreçte, iş dünyası dernekleri, sendikalar, odalar ve borsalar ile bir araya geldi, görüş alışverişinde bulundu.



Hazırlanan programda, ana hedefin orta vadede tek haneli enflasyon olması bekleniyor.



Hedefe varış için de atılacak adımların aşama aşama Orta Vadeli Program’da (OVP) yer alması planlanıyor.



Daha önce yapılan açıklamalarda OVP’nin üç sacayağının üzerine kurulacağı dile getirilmişti.



İlki para politikasının ana çerçevesinin belirlenmesi.



Fiyat istikrarının sağlanmasına dönük mesajların yer alması bekleniyor.



İkincisi maliye politikası.



Bütçede, deprem harcamaları dışında tasarruf tedbirlerinin alınacağı öngörülüyor.



Bütçe açığının Avrupa Birliği standartlarına uygun olmasının vurgulanacağı düşünülüyor.



Üçüncüsü ise yapısal reformlar.



Bazı alanlarda yeniden yapılandırma vurgusunun yapılacağı dile getiriliyor.



Öte yandan Ekim ayında da 12'inci Beş Yıllık Kalkınma Planı açıklanacak.