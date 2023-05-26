Ekonomide ilk çeyrekte ne kadar büyüme bekleniyor?

Türkiye ekonomisinin, 50 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği Kahramanmaraş merkezli depremlerin gerçekleştiği dönemi de içinde barındıdan birinci çeyrekte yüzde 3,9 büyümesi bekleniyor.



Reuters'ın 15 kurumla yaptığı ankete göre 2023 yılı ilk çeyrek için büyüme beklentileri yüzde 1,2 ila yüzde 5,5 bandında yer alıyor.



Yıllık büyüme sorusuna cevap veren 19 ekonomistin tahminlerinin medyanına göre Türkiye ekonomisi yüzde 2,8 büyüme kaydedecek. Tahminler yüzde 2,1 ile yüzde 4 arasında bulunuyor.



Türkiye ekonomisi veriye baz oluşturan dönem olan 2022 ilk çeyrekte yüzde 7,6, yılın tamamında ise yüzde 5,6'lık bir artış göstermişti.



Ekonomistler ve hükümet ülkenin güney ve doğu bölgelerindeki 11 şehri etkileyen milyonlarca kişiyi evsiz bırakan depremlerin Türkiye ekonomisi üzerindeki toplam yükünün 100 milyar doların üstünde olduğunu açıkladı.



En son, şubat ayındaki TCMB para politikası kurulu (PPK) toplantısında depremin ekonomiye etkisini hafifletmek için 50 baz puan daha indirim yapan TCMB'nin politika faizi yüzde 8,50 seviyesinde bulunuyor.



Sanayi üretim endeksi deprem sonrası bölgede gerçekleşen yıkımın ve diğer illere yaşanan göçün ardından şubat ve mart aylarında sırasıyla yıllık yüzde 8,2 ve yüzde 0,1 daraldı.

NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), birinci çeyrek GSYH verilerini 31 Mayıs'ta açıklayacak.

