Ekonomide resesyon olması ne demektir? Resesyonun etkileri nelerdir? Resesyon döneminde ne artar?

Amerika Birleşik Devletleri yılın ikinci çeyreğine ilişkin verileri paylaştı. İlk çeyrekte yüzde 1,6 küçülen ABD yılın ikinci çeyreğinde de yüzde 0,9 daralarak resesyona girdi. Bu gelişmeler doğrultusunda "Resesyon nedir, ne anlama geliyor?" sorusu gündemdeki yerini aldı. Dünya genelinde yaşanan ekonomik kriz ABD'yi de sert şekilde etkiledi.

ABD EKONOMİSİ RESESYONA GİRDİ



Amerika Birleşik Devletleri yılın ikinci çeyreğine ilişkin verileri paylaştı. İlk çeyrekte yüzde 1,6 küçülen ABD yılın ikinci çeyreğinde de yüzde 0,9 küçülerek resesyona girdi. Bu gelişmeler doğrultusunda " Resesyon nedir, ne anlama geliyor?" sorusu gündemdeki yerini aldı. Dünya genelinde yaşanan ekonomik kriz ABD'yi de sert şekilde etkiledi. Peki, Resesyon olursa ne olur?



RESESYON NEDİR, NE ANLAMA GELİYOR?



Resesyon, makroekonomide geleneksel olarak reel gayri safi yurt içi hasılanın (GSYİH) iki veya daha fazla çeyrek yıllık periyotta arka arkaya negatif büyüme göstermesi durumudur. Ekonomide durgunluk olarak da adlandırılabilir.



ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini 75 baz puan artışla yüzde 2,25-2,50 seviyesine çıkardı.

RESESYON HANGİ DURUMLARDA OLUR?



-Ekonomik büyümenin nüfus artış hızının altına inmesi,



-Kişibaşına düşen milli gelirin durağan ve gerileyen haline dönüşmesi,



-İşsizliğin artması,



-Ekonomik faaliyetlerin duraklaması ve gerilemesi,



-Üretim faaliyetlerinin düşmesi, gibi sonuçla ülkelerin resesyona girmelerindeki en temel sebepleri oluşturur.



RESESYON DÖNEMİNDE NE ARTAR?



Resessyon ekonomik faaliyetlerde duraklama dönemleri için kullanılan tanımlamadır. Bu dönemlerde toplam üretim miktarında gerileme olur, işsizlik artar, milli gelir düşer.



Resesyon sonucunda ülkelerin ekonomik şartlarında negatif değişimler yaşanır. Aynı zamanda, resesyon oluşumu öncesi ülkelerin piyasalarının ve finans işlemlerinin durgunlaştığı, riskli tabloların oluştuğu gözlemlenir..