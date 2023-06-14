Ekonomide yol haritası nasıl olacak?

Bu hafta Perşembe günü ise Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplanacak. Toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlık yapacak. Toplantıda Orta Vadeli Program'da yapılacak güncelleme de konuşulacak.



Cuma günü ise Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bankacılar ile bir araya gelecek.



Demiralp, "İçeriye gelen dövizi merkez bankasının çekmesi lazım, atmak yerine tam tersini yapıcaz, içeriye döviz nasıl çekicez? Türk lirasını nasıl cazip hale getiricez? Kendi varlıklarımızı geleyim karşılık alayım diyebilmeleri için faiz artırıcaz." dedi.



Ekonomi yönetimi 2024 ve sonrası için dökümanları hazırlamaya başladı. 15 Temmuz'dan itibaren bütçe için resmi görüşmeler başlayacak.



Ek bütçe için de çalışma yapılabileceği belirtiliyor.

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